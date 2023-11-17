Спасатели в Можайске помогли жительнице попасть в запертую квартиру к ребенку

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Можайске помогли местной жительнице попасть в запертую квартиру, где находился ее малолетний сын. Инцидент произошел в деревне Красный Балтиец.

За помощью спасателей обратилась женщина, которая вышла из квартиры на лестничную площадку, но не смогла вернуться, так как замок заклинило. В это время в квартире спал ее ребенок в возрасте четырех лет.

Прибывшие на место спасатели воспользовались специальным слесарным инструментом и аккуратно достали сломавшуюся часть замка. После этого они открыли входную дверь в квартиру, и жительница смогла попасть к ребенку.