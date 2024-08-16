Спасатели в Павловском Посаде помогли жительнице снять с дерева ее кошку

Как рассказала женщина, животное залезло на дерево и не спускалось на протяжении двух дней. Сначала жительница попыталась снять питомца самостоятельно, но не получилось — взбираясь на дерево, она не удержалась и упала.

Прибывшие на место спасатели оказали женщине первую помощь, обработав ссадины и ушибы, полученные в результате падения с дерева. После этого они, воспользовавшись лестницей, поднялись к животному, спустили его на землю и передали хозяйке.