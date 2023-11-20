Спасатели в Сергиевом Посаде освободили пенсионерку из запертой квартиры

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили пожилую женщину из запертой квартиры. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в поселке Скоропусковский под Сергиевым Посадом.

За помощью специалистов обратился местный житель. Мужчина рассказал, что не может попасть в квартиру к своей 87-летней матери, так как дверной замок заклинило.

Оперативно приехавшие на место спасатели воспользовались специальным инструментом и за несколько минут вскрыли дверь, обеспечив жителю доступ к матери.