Спасатели в Сергиевом Посаде освободили пенсионерку из запертой квартиры
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили пожилую женщину из запертой квартиры. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в поселке Скоропусковский под Сергиевым Посадом.
За помощью специалистов обратился местный житель. Мужчина рассказал, что не может попасть в квартиру к своей 87-летней матери, так как дверной замок заклинило.
Оперативно приехавшие на место спасатели воспользовались специальным инструментом и за несколько минут вскрыли дверь, обеспечив жителю доступ к матери.
«К счастью, медицинская помощь пенсионерке не потребовалась», - отметил замначальника 233-й пожарно-спасательной части Сергей Шумов.