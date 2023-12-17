Спасатели выловили из ледяной реки в Петербурге прыгнувшую с моста женщину

Как передает Shot, инцидент произошел у реки Фонтанки в центре Санкт-Петербурга вечером в субботу, 16 декабря. Женщина внезапно упала с Аничкова моста в ледяную воду.

В считанные минуты на место очевидцами были вызваны спасатели МЧС. Если бы ни представители экстренных служб, то женщина попросту погибла бы в реке от переохлаждения.

«На место приехали спасатели, одетые в специальные костюмы, вытащили ее из воды и отнесли на носилках в карету скорой помощи», - приводится в публикации.

По имеющейся на данный момент информации, женщина жива, хоть и находилась в воде уже без сознания. В настоящее время за ее жизнь борются медики.