Помощь или измена? Депутата из Херсона обвинили в госизмене за спасение пилота

Херсонского депутата Илью Карамаликова могут приговорить к 15 годам заключения за содействие российскому военному летчику, как сообщил ТАСС.

Бывший народный избранник уже третий год находится в следственном изоляторе в ожидании приговора по делу о государственной измене. Следственные органы утверждают, что в марте 2022 года Карамаликов, занимавший тогда пост руководителя народной дружины, оказал помощь раненому российскому пилоту, способствовав его возвращению на территорию России. Известно, что судебное разбирательство проходит в Кривом Роге.

Статистика украинской прокуратуры показывает, что аналогичные обвинения становятся все более распространенными. За первые шесть месяцев 2025 года правоохранительные органы зарегистрировали около двух тысяч случаев оказания помощи российским военным или организации диверсионной деятельности. Более 550 из этих дел были квалифицированы как государственная измена, которая в текущих условиях приравнивается к переходу на сторону противника.

Ранее депутат Скороход сообщила, что в Раду внесли законопроект об изменении границ областей.