Спасение на первом этапе: новый анализ включили в диспансеризацию каждой россиянке

Минздрав обновил рекомендации по оценке репродуктивного здоровья. Теперь тест на ВПЧ высокого канцерогенного риска включили в первый этап диспансеризации, а также изменили периодичность цитологического исследования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленные рекомендации Минздрава России.

Российские женщины теперь могут пройти анализ на ДНК вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска уже на первом этапе диспансеризации. Соответствующие изменения содержатся в обновленных рекомендациях Министерства здравоохранения, утвержденных в феврале.

Согласно новому порядку, исследование, позволяющее оценить вероятность развития онкологических заболеваний, назначают женщинам в возрасте от 21 года до 49 лет. Проходить его необходимо раз в пять лет. Если результат окажется положительным, тест повторяют ежегодно.

Помимо этого, скорректировали правила проведения жидкостной цитологии шейки матки — метода, который выявляет воспалительные процессы, предраковые состояния и рак на ранних стадиях. Раньше такое исследование выполняли реже: у пациенток 21–29 лет раз в три года, а у женщин 30–49 лет раз в пять лет. Теперь при положительном тесте на ВПЧ цитологию назначают ежегодно.