Спасение ценой рака: американские вирусы случайно перепрограммировали клетки ребенка

В международном медицинском сообществе разгорается серьезная дискуссия вокруг безопасности передовых генотерапевтических технологий. Американские специалисты из Филадельфийской детской больницы смогли спасти ребенка от врожденного смертельного заболевания, однако спустя четыре года столкнулись с тяжелейшим осложнением — развитием онкологического процесса в головном мозге пациента. Данный инцидент заставил профильные надзорные органы США пересмотреть регуляторные правила проведения клинических испытаний, сообщает Naked Science.

Спасительное лечение редкого генетического дефекта

Мальчик родился с тяжелой формой мукополисахаридоза I типа — системного заболевания, при котором из-за нарушения метаболизма происходит прогрессирующее разрушение костных тканей и внутренних органов. Без лечения такие пациенты редко доживают до десятилетнего возраста. Врачи приняли решение применить экспериментальный препарат RGX-111. В организм ребенка с помощью безопасного вирусного вектора (рекомбинантного аденоассоциированного вируса) была доставлена корректная копия сломанного от рождения гена IDUA. Инновационная терапия показала отличные результаты: мальчик начал нормально развиваться и демонстрировать хорошую динамику.

Развитие онкологии и результаты генетического анализа

Спустя четыре года у пятилетнего пациента была диагностирована нейроэпителиальная опухоль головного мозга. Новообразование удалось успешно удалить хирургическим путем, однако последующее исследование удаленных тканей шокировало ученых. Результаты анализа, опубликованные в авторитетном научном издании New England Journal of Medicine, показали, что фрагменты терапевтического вирусного вектора встроились непосредственно в ген PLAG1, который отвечает за клеточное перерождение. Несмотря на отсутствие официального юридического заключения о стопроцентной причинно-следственной связи, исследователи с высокой долей вероятности называют триггером рака именно проведенную генную терапию.

Системные риски и накопление схожих прецедентов

Данный случай перестал быть единичным в мировой практике. Еще в 2013 году в ходе лабораторных тестов на грызунах ученые фиксировали развитие рака печени после схожего вмешательства. В 2025 году был описан похожий клинический случай: у пациента со спинальной мышечной атрофией (СМА) после применения генной терапии развилась пилоцитарная астроцитома головного мозга. Тогда произошедшее сочли трагическим совпадением, однако новый инцидент в Пенсильвании заставляет специалистов говорить о системных рисках технологии.

Реакция американского регулятора и позиция российской медицины

На возникшую угрозу оперативно отреагировало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое ввело частичный запрет на проведение испытаний препаратов RGX-111 и RGX-121. Позже, в мае, ограничения на один из компонентов были частично скорректированы, однако доверие исследователей оказалось подорвано.