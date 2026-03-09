Спасение за миллион: кто попадет в элитное убежище в сельской Англии

71-летний техномагнат Питер Доу, обеспокоенный глобальной нестабильностью, создал в Норфолке автономное убежище. Присоединиться к проекту и переждать возможный кризис в безопасности смогут только те, кто готов платить ежегодный взнос до 100 тысяч фунтов, пишет КП.

В Великобритании пожилой миллиардер превратил сельскую местность в убежище для состоятельных людей, стремящихся защитить себя от возможных мировых потрясений. Как сообщает издание Daily Star, 71-летний Питер Доу реализовал масштабный проект, который ранее вызывал лишь усмешки, а сегодня привлекает серьезное внимание.

На территории фермы в графстве Норфолк предприниматель разместил всю необходимую для автономного существования инфраструктуру: функционируют мельница и собственная скотобойня, организовано производство молочной продукции. Техническое оснащение позволяет перерабатывать масло в топливо, а запасы консервов рассчитаны на длительное хранение.

Изобретатель и филантроп, награжденный орденом за вклад в защиту детей от противоправного контента в интернете, разработал план по привлечению единомышленников. Однако членство в «сельском ковчеге» платное. Доу ввел систему подписки, стоимость которой варьируется от 10 до 100 тысяч фунтов стерлингов в год. В переводе на российскую валюту это составляет от 1 до 10 миллионов рублей. Ожидается, что размер взноса может влиять на круг обязанностей поселенцев, но детали распределения работ пока держатся в секрете.

Доу не питает иллюзий по поводу выживания после ядерного удара, но его тревожит вероятность экономического коллапса. Он считает, что полагаться исключительно на правительство в кризисной ситуации опрометчиво. По его мнению, текущая нестабильность способна привести к хаосу, подобному тому, что наблюдался в Зимбабве или Ливане, поэтому подготовка к таким сценариям — разумная мера предосторожности.