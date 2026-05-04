Спасенная святыня: в Бурятию доставили ковчег, изготовленный под белгородскими обстрелами

В День памяти святой праведной Матроны Московской, 2 мая, храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Улан-Удэ обрел уникальную реликвию. Неизвестный благотворитель из Белгорода преподнес приходу ковчег для святых мощей, история которого достойна отдельного рассказа.

Как поведали в Улан-Удэнской и Бурятской епархии, судьба ларца оказалась столь же непростой, сколь и промыслительной. Начало работ пришлось на Белгород, однако из-за начавшихся артиллерийских ударов мастерам пришлось экстренно сворачивать производство. Вывозить недоделанную святыню пришлось в условиях, далеких от мирных, — фактически под огнем.

Завершали ювелирную работу уже в столичных мастерских Москвы, после чего готовый ковчег отправился в долгий путь до берегов Байкала. В ближайшие дни состоится торжественное освящение реликвии: внутрь поместят капсулы с мощами святых угодников.