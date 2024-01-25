«Спасибо каждому нашему Герою»: глава Красногорска Волков посетил семью военного СВО

Глава городского округа Красногорска Дмитрий Волков на странице в интернет-мессенджере проинформировал, что совершил визит в семью военного СВО Сергея.

День посещения, 24 января, совпал с днем рождения сына бойца. Никите исполнилось шесть лет. В семье уделяют особое значение патриотическому воспитанию младшего поколения. Пока отец выполняет боевые задачи в зоне спецоперации, роль главы взял на себя дедушка. Сейчас у Сергея отпуск.

Глава Дмитрий Волков побеседовал с военным СВО, чтобы узнать, что необходимо для бойцов, какую помощь может оказать округ, как обстоит обстановка.

«Внимание к каждой семье наших бойцов, забота и трепетное отношение ко всем поступающим вопросам и пожеланиям – абсолютный приоритет в нашей работе. И наша особая задача – во взаимодействии и постоянном общении получать обратную связь, оказывая необходимую помощь и поддержку», — написал глава городского округа Красногорска Дмитрий Волков.

Дмитрий Волков желает военным СВО победы и удачи. Он благодарит каждого, кто защищает интересы Родины!