Кроссовер Chery Tiggo 2014 года выпуска, принадлежащий жителю Санкт-Петербурга, сумел преодолеть отметку в 425 тысяч километров. Этот случай подтверждает, что китайские автомобили прошлых лет могут похвастаться впечатляющей выносливостью при условии грамотного обслуживания, пишет carexpo .

Владелец строго соблюдает регламент технического ухода: замена масла производится каждые 10 тысяч километров. Двигатель благодаря такому подходу до сих пор не потребовал капитального ремонта и остается в рабочем состоянии. Однако с остальными узлами ситуация складывается иначе.

Специалисты автосервиса, где машина обслуживается на протяжении долгого времени, отмечают, что владелец принципиально выбирает самые бюджетные оригинальные китайские запчасти, отказываясь от более качественных аналогов. Именно эта привычка, по мнению механиков, стала причиной регулярных визитов в ремонт.

Главная «болезнь» этой модели — рулевая рейка. На данном экземпляре ее меняют примерно каждые полтора года или каждые 60 тысяч километров, превратив деталь в настоящий расходный материал. Подвеска также не отличается долговечностью: амортизаторы требуют замены каждые 30 тысяч километров. За годы активной эксплуатации ходовую часть пришлось практически полностью перебрать как спереди, так и сзади.

Коробка передач продержалась около 300 тысяч километров, после чего потребовала вмешательства специалистов. Двигатель же, напротив, продолжает радовать надежностью — регулярная замена масла позволила сохранить его ресурс без серьезных поломок.