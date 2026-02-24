Спасите долгожданный отпуск: почему нельзя доверять туроператорам в 2026

Эксперты фиксируют смену эпох в индустрии путешествий: теперь не компании, а пользовательский контент решает, куда поедут миллионы туристов, пишет Турпром .

В индустрии путешествий произошли фундаментальные изменения: социальные сети и их алгоритмы окончательно перехватили у профессиональных игроков рынка функцию формирования туристических трендов. Если раньше новые направления открывали туроператоры, то сегодня эту роль выполняют обычные пользователи, создающие контент.

На смену традиционному отдыхающему приходит путешественник нового типа — исследователь. Для него поездка важна не только как смена обстановки, но и как источник уникального цифрового материала. Культура создания селфи трансформировалась в глобальный драйвер, направляющий потоки туристов в ранее неизведанные места. Особенно ярко эта модель проявляется у поколения Z и миллениалов, которые предпочитают несколько коротких насыщенных поездок одному длинному отпуску.

Популярность локаций теперь возникает спонтанно благодаря алгоритмам, которые «поднимают» видео или фото конкретного места. Это ставит традиционную отрасль в сложное положение. Государственные офисы по туризму и крупные компании, привыкшие планировать стратегии на годы вперед, не поспевают за скоростью смены трендов в лентах новостей.

Как отметил представитель Испанской федерации туристических журналистов, сектор вынужден адаптироваться к реальности, где главным источником информации стал сам потребитель. Прогнозирование спроса превратилось в крайне сложную задачу.