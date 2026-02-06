Спасительная перерегистрация: как жители Городского округа Пушкинский могут легализовать свои гаражи и огороды

В Городском округе Пушкинский продолжается системная работа по информированию граждан о вариантах перевода малоэтажных многоквартирных домов в статус блокированной жилой застройки.

Во вторник, 3 февраля, состоялась встреча с владельцами квартир в таких зданиях, главной задачей которой было подробно и понятно разъяснить преимущества данной процедуры и ответить на возникающие вопросы.

Мероприятие провели заместитель главы округа Людмила Конопатченкова совместно с уполномоченным представителем главы Ниной Ушаковой. В своем выступлении Людмила Сергеевна акцентировала внимание на основной сложности: эти жилые строения, визуально схожие с частными домами, но юридически считающиеся многоквартирными, фактически пребывают в правовом вакууме.

Собственники годами облагораживают придомовую территорию: создают садовые участки, возводят гаражи и подсобные помещения. Однако из-за текущего правового статуса здания они не могут оформить землю в собственность, а все существующие постройки признаются самовольными и подлежат демонтажу.

Изменение статуса объекта позволяет каждому владельцу зарегистрировать право собственности на земельный надел, узаконить уже имеющиеся строения и осуществлять новое строительство на своей территории.

Особая преференция установлена для тех, кто завершит процесс переоформления до 1 сентября 2026 года: размер государственной пошлины для них составит всего 3% от кадастровой цены объекта.

В рамках диалога обсуждались и другие вопросы в сфере земельно-имущественных правоотношений, включая процедуру признания домов аварийными. На все поступившие запросы жители получили детальные пояснения.

Администрация округа ведет разъяснительную работу по всем аспектам запущенной процедуры через несколько каналов: проводятся расширенные встречи с населением, организуются выезды специалистов муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» по адресам, осуществляется рассылка информационных памяток собственникам, а также публикуются материалы в средствах массовой информации и социальных сетях.