Британская туристка Лора Хортон едва не погибла после того, как спасла летучую мышь из бассейна на греческом Лесбосе. Как сообщает Liverpool Echo , 53-летняя женщина в мае отдыхала в поселке Петра, заметила тонущее животное и без колебаний вытащила его голыми руками. Мышь просидела на ладони около десяти минут и улетела.

Позже Хортон решила через Google Lens определить вид и получила предупреждение, что это малая вечерница, которая могла незаметно ее укусить, а бешенство, переносимое летучими мышами, почти всегда смертельно без своевременного лечения. Присмотревшись, британка обнаружила на руке два крошечных прокола и немедленно обратилась в больницу, где ей начали курс вакцинации — три укола в Греции и четвертый уже дома. Она призналась, что знала о случае в Канаде, где 11-летний мальчик умер от бешенства после контакта с летучей мышью, даже не заметив укуса.