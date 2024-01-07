Спасли через пять дней: 90-летняя жительница Японии чудом выжила под завалами

Буйство стихии началось в Японии 1 января 2024 года. Магнитуда составила 7,6 балла. Это привело к масштабным разрушениям: более 250 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Предварительное число погибших - 57 граждан, однако эти данные обновляются по мере спасательных работ.

Как сообщает NHK, после разбора завалов в одном из обрушившихся домов Судзу обнаружили пожилую женщину спустя 124 часов после землетрясения. Она чудом выжила, несмотря на то, что оставалась без еды, воды и с травмой ног.

Спасатели отметили, что старушку доставали на протяжении нескольких часов, так как ее сильно придавило мебелью. К тому же, она была заблокирована между первым и вторым этажом. 90-летнюю экстренно доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь.