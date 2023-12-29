Спасли свою карьеру: эти звезды отказались посещать «голую» вечеринку Ивлеевой

На тусовке Насти Ивлеевой было около 500 человек. Это все — сливки отечественного шоу-бизнеса. Там появилась Собчак, Лолита, Киркоров, Билан и многие другие знаменитости, которые не постеснялись оголить свои тела. Многие пришли в прозрачных костюмах, нижнем белье и прочих 18+ образах.

После этого начался настоящий скандал: вечеринка была неуместной в период проведения СВО, к тому же, общественники сочли ее максимально аморальной. Множество жалоб, разборки с полицией и тысяча извинений: теперь карьера гостей вечера под угрозой, так как их стали отменять везде.

Однако есть знаменитости, кто вовсе проигнорировал приглашение Ивлеевой. Таких немало. Неожиданно, но на встречу не явилась светская львица и любительница брендов Яна Рудковская. Не было также Светланы Бондарчук и Филиппа Янковского, не пришел Тимати под руку с подругой. Не заметили на вакханалии Клаву Коку, Нюшу, Кристину Си, и Настасью Самбурскую.

Как сообщает издание «Утро.ру», не посещал вечер Ивлеевой и тот, кто незадолго до этого общался с Екатериной Мизулиной.