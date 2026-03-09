Спасти троих своей смертью: священник призвал развивать культуру завещания органов

Тема донорства органов в России до сих пор вызывает споры и часто наталкивается на недоверие. Настоятель прихода святых Жен-Мироносиц протоиерей Владимир Крицак в своей новой проповеди призвал взглянуть на эту проблему не с точки зрения страха перед «черным бизнесом», а через призму христианской любви и самопожертвования, передает kuzbass.aif.ru.

Священник признает, что у многих людей негативное отношение к посмертному донорству сформировано из-за криминальных историй, где наживаются на чужой смерти. Но, по его словам, нельзя забывать о существовании законной медицины, которая спасает жизни именно благодаря таким пожертвованиям.

«Жизнь — это такая вещь, что иногда не знаешь, как она началась и в какой момент закончится. И часто есть возможность жизнь человека продлить, если кто-то пожертвует ему свои органы. Конечно, нам бы иметь культуру завещания своих органов, чтобы врачи могли ими распоряжаться», — считает священнослужитель.

Он приводит пример: женщина, ушедшая из жизни неожиданно, но оставившая завещание, может своей смертью подарить жизнь сразу троим людям. Такой поступок, по мнению отца Владимира, сравним с подвигом.

«Может быть, мы никогда больше такого подвига не сделаем. А тут есть возможность продлить жизнь близким людям. Как Христос себя пожертвовал на кресте, так каждый христианин может совершить это для кого-то», — подчеркивает протоиерей.

В своем рассуждении священник идет дальше, рассматривая человека как часть единой биосистемы планеты. Он напоминает, что жизнь на Земле с древнейших времен строится на взаимодействии и симбиозе. Простейшие организмы объединяются, создавая ткани, из которых формируются сложные органы. Внутри нас самих живет целый микробиом, без которого существование невозможно. По сути, все живое постоянно обменивается друг с другом чем-то полезным.

«По сути, вся жизнь всех живых существ — это постоянный обмен чем-то: витаминами, полезными веществами и так далее. Человечество дошло до такого уровня, что кто-то может готовую часть своей жизни, себя отдать, пожертвовать другому. Заставлять это делать мы не можем. Но в этом есть величайшая тайна любви», — заключает Владимир Крицак.

Как Церковь относится к донорству?

Официальная позиция Русской православной церкви была сформулирована в 2000 году в «Основах социальной концепции РПЦ». Церковь признает, что пересадка органов является актом милосердия и спасения жизни. Однако существуют и строгие ограничения: недопустимо изъятие органов у живого донора, если это ставит под угрозу его жизнь, а также принуждение к донорству. Посмертное донорство допускается при условии добровольного прижизненного согласия человека.

Что говорит закон?

В России действует принцип «презумпции согласия» (неиспрошенного согласия). Это означает, что изъятие органов допускается, если при жизни человек или его родственники не заявили о несогласии. Этот принцип часто критикуют, так как он не формирует культуру осознанного завещания, о которой говорит отец Владимир.