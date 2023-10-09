«Спать и не отвечать на звонки»: Лолита рассказала, как проведет выходные перед своим юбилеем

Напомним, что уже 14 ноября певице Лолите исполнится 60 лет. Казалось бы, нужно во всю готовится к празднику, а также к предстоящему концерту в «Крокусе». Но у исполнительницы другие планы.

Как пишет портал «Дни.ру», концерт в Москве уже готов с точки зрения режиссуры. Перед ним очень важно поберечь горло, ведь он будет сниматься. Поэтому Лолита решила лишний раз не напрягаться. Она заявила, что взяла два выходных, в которые будет отсыпаться и не отвечать на звонки.

Впрочем, может оно и правильно. Ведь такая «круглая» дата бывает не каждый год. Тем более, что возраст уже достаточно зрелый. Это значит, что нужно внимательнее относится к своему здоровью. А иначе не получится громкого и большого концерта в честь собственного праздника, из-за чего будет довольно обидно.