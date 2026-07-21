Ночевать пассажиры будут в поезде, а днем отправляться на экскурсии. На выбор предлагается два формата: «Жаворонки» — с ранним прибытием в Петрозаводск в 07:50 и стартом с обзорной экскурсии и острова Кижи, и «Совы» — с приездом в Медвежьегорск к 11:35, где сначала покажут места съемок фильма «Любовь и голуби» и финские укрепления, а Петрозаводск и Кижи оставят на более позднюю часть поездки.

За четыре дня туристы увидят Петрозаводск, доберутся на «Комете» до Кижей, посетят дом из «Любви и голубей» в Медвежьегорске, музей финских фортификаций «Замок Кархумяки», горный парк «Рускеала» с поездкой на Рускеальском экспрессе, прогуляются по средневековому Выборгу и совершат водную экскурсию до парка Монрепо. Минимальная стоимость — ₽54,2 тыс. на человека при размещении в четырехместном купе, в цену включены железнодорожный проезд, ночевки в поезде, питание, трансферы, экскурсии и входные билеты.