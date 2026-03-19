Спазм сосудов и отеки: главную ошибку россиян по утрам назвал гастроэнтеролог

Многие люди стремятся выпивать рекомендованные два литра воды в сутки, но совершают при этом грубые ошибки, опасные для здоровья. Кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Сергей Вялов перечислил основные нарушения питьевого режима, пишет РГ.

По словам специалиста, недостаток жидкости ведет к сгущению крови, что осложняет работу почек по ее фильтрации. Такое состояние чревато образованием камней и развитием инфекций. Однако и избыток воды несет угрозу: употребление более литра в час способно вызвать гипонатриемию, то есть отравление водой.

Врач пояснил, что правильная стратегия — пить мелкими порциями на протяжении дня, делая по несколько глотков. Если вливать в себя сразу большой объем, жидкость транзитом проходит через организм, провоцируя отеки и вымывая электролиты. Именно поэтому некоторые люди, просыпаясь с опухшим лицом, ошибочно полагают, что вода им противопоказана.

Отдельно гастроэнтеролог остановился на температурном режиме. Ледяная вода, особенно выпитая утром натощак либо сразу после еды, становится испытанием для желудочно-кишечного тракта. Холод вызывает термический шок, резкий спазм мускулатуры и сосудов, что при систематическом повторении ведет к функциональным расстройствам. Идеальным вариантом для мягкого пробуждения ЖКТ доктор назвал теплую воду температурой 30-40 градусов.

Еще одна распространенная ошибка — ориентация на чувство жажды. По словам Вялова, сухость во рту — это уже экстренный сигнал организма о начинающемся обезвоживании, аналогичный боли. Кровь в этот момент становится гуще, метаболизм замедляется, а почки функционируют в стрессовом режиме. Пить необходимо до появления желания.

Специалист также напомнил, что соки, газированные напитки и сладкий чай относятся к жидкой еде, перегружающей организм сахаром и калориями. Основой питьевого рациона должна оставаться чистая негазированная вода.