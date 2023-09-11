СПЧ обвиняет ЕС в унизительных правилах для россиян при въезде

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ выразил серьезное беспокойство по поводу правил, установленных для российских граждан при въезде в страны Европейского союза (ЕС).

Организация заявила, что эти правила считаются унизительными и ущемляющими человеческое достоинство. Об этом пишет РИА Новости.

СПЧ указал на то, что правила досмотра и ограничения, введенные для российских граждан при въезде в ЕС, создают существенные неудобства и дискомфорт. Эти меры включают более строгие требования к визам, дополнительные проверки и длительные ожидания на границе.

Напомним, что в минувшую пятницу, Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, могут также распространяться на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера. Это означает, что граждане РФ не имеют возможности въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях.

СПЧ призывает к диалогу между Россией и странами ЕС с целью нахождения справедливых и взаимовыгодных решений, которые бы соблюдали права и свободы российских граждан и не умаляли их человеческого достоинства.