Спектакль в необычном формате поставили в городском округе Пушкинский

В Пушкинском музыкально-драматическом театре состоялось премьерное представление «Ночь в оперетте». Спектакль реализовали в новом иммерсивном формате, где актеры находились в непосредственной близости от зрителей.

В представлении принял участие сам руководитель театра Борис Урецкий, который взял на себя сразу несколько ролей в постановке. Помимо него в представлении приняли участие все ведущие актеры, в том числе и заслуженный артист России Дмитрий Быков. Допустили до участия в спектакле также и дебютантов.

По сюжету зрителей спектакля отправили в путешествие по музыкальным событиям, которые связаны с жизнями композиторов легкого жанра. Постановка заинтересовала зрителей и произвела настоящий фурор. На премьере не было ни одного свободного места, а в следующий раз спектакль сыграют 26-го ноября.