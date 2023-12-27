Спектакли для незрячих и Родина Достоевского: популярные актеры представляют фестивали Подмосковья на выставке «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия» продолжается День Московской области. На полях форума популярные артисты рассказывают о крупных культурных событиях, которые проходят в регионе. Актер Евгений Миронов анонсировал фестиваль «Достоевский» в Зарайске: в качестве локации для него выбрали деревню Даровое.

«Мы подумали, что назвать фестиваль можно словом «Дар». Это и дарование, и дар Божий, и ответственность. А еще Дар — это три «Д»: Достоевский, Детство, Даровое», — отметил Евгений Миронов.

По его словам, идею мероприятия поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Прославленный музыкант Юрий Башмет также рассказал о Международном фестивале искусств П. И. Чайковского, который проходит в Клину, художественный руководитель Московского губернского театра, актер и режиссер Сергей Безруков — подвел итоги десятилетия работы театра.

«Театр чем хорош — артистами, хорошими постановками. Я озаботился приобретением в труппу интересных артистов», — сказал Сергей Безруков.

Актер также напомнил, что Московский губернский театр первым в России ввел тифлокомментирование спектаклей для незрячих посетителей. Отметим, что презентация подмосковных фестивалей продолжается.