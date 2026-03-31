Спешка с ипотекой может привести к финансовым потерям: почему досрочное погашение грозит невыгодой

Аналитики компании Девелопмент Юг предупредили россиян о возможных финансовых потерях при досрочном погашении ипотеки. По их оценке, такая стратегия не всегда оправдана и в ряде случаев может оказаться менее выгодной, чем сохранение кредита, пишет Лента.ру.

Специалисты пояснили, что преждевременное закрытие займа может быть нецелесообразным при отсутствии финансового резерва, наличии более дорогих обязательств или при низкой процентной ставке по кредиту — в диапазоне 2–6 процентов годовых. В подобных условиях свободные средства разумнее направить на альтернативные инструменты, например банковские вклады или инвестиции с более высокой доходностью.

Эксперты отметили, что если ставка по ипотеке ниже потенциальной прибыли от вложений, заемщик фактически теряет возможность заработать на разнице. Особенно это актуально для льготных программ, где стоимость заемных средств оказывается ниже уровня инфляции.

Дополнительно специалисты указали, что досрочное погашение может повлиять на размер налогового вычета по процентам. Если установленный лимит не исчерпан, преждевременное закрытие кредита сокращает сумму, которую можно вернуть.