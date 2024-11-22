Спецборт МЧС доставил в Москву из Ливана 37 россиян и 19 белорусов

Спецсамолет российского МЧС с россиянами и белорусами на борту, пожелавшими покинуть Ливан в условиях продолжающегося вооруженного конфликта с соседним Израилем, приземлился в четверг вечером, 21 ноября, в столичном аэропорту Домодедово, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что спецборт российских экстренных служб доставил из Ливана в российскую столицу 37 россиян и 19 граждан Белоруссии.

«Самолет МЧС России приземлился в аэропорту Домодедово. На борту — 56 человек, из них 19 граждане Республики Беларусь, пожелавших покинуть зону конфликта», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС также добавили, что с начала гуманитарной миссии российского ведомства в Ливане из ближневосточной страны были эвакуированы 305 человек.