Спецборт МЧС с 30 тоннами гумпомощи для сектора Газа вылетел из Грозного в Египет

Отмечается, что спецборт Ил-76 ведомства с первой партией гумпомощи весом 30 тонн уже поднялся в небо из аэропорта Грозного в Египет. В составе гуманитарки, среди прочего, включены детское питание, средства личной гигиены, матрасы и подушки, а также продукты.

«МЧС России доставит еще 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. <…> Самолет Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш. Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят его в сектор Газа», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, помощь жителям сектора Газа осуществлена по прямому указанию президента России Владимира Путина.