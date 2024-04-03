Специалист Белкин рассказал о потенциальном вреде уроков по нейросетям в школах РФ

Ямальские школьники со следующего учебного года станут изучать нейросети. Официально об этом заявил губернатор ЯНАО. Основатель компании по консалтингу по ИИ для бизнеса Алексей Белкин оценил это нововведение скорее положительно, но предупредил и о существующих минусах. Комментарий эксперта передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Midjourney, ChatGPT, Stable Diffusion, SORA (OpenAI), GigaChat и YandexGPT: это лишь часть из существующих платформ с нейросетями, где пользователи могут генерировать картинки, текст, преобразовывать видео, голос и многое другое. В дальнейшем стоит ожидать, что нейросети станут уже обычной частью жизнью разных профессий. Вот только нейросети неидеальны, в связи с чем придется приобретать определенные навыки. В ЯНАО это начнут делать со школьной парты.

Эксперт Алексей Белкин отметил, что детям важно прививать интерес и развивать их в области ИИ, но так, чтобы это не шло во вред. Нейросети пока не идеальны и способны сыграть злую шутку с пользователями. К примеру, дать ошибочные ответы, исказить смысл, выдать запрещенные материалы и так далее. Неокрепшим умам такое впитывать не рекомендуется. То есть, важно в целом определить инструменты, которые допустимо показывать детям.

«Очень важно, чтобы доступ к подобным инструментам был предоставлен детям только после того, как они достигнут определенного уровня сознательности. Это позволит им не идти на поводу и не использовать подобные технологии для выполнения учебных заданий, которые предназначены для развития их интеллекта. Возраст, с которого целесообразно предоставлять доступ к нейросетевым инструментам, должны определять психологи», — отметил специалист.

Детям важно объяснить, что полностью полагаться на нейросети нельзя. Однако уроки по ним нужны, так как это поможет повысить их информационную грамотность, лучше защититься от мошенников и приобрести навыки, которые, возможно, помогут им выбрать интеллектуальные востребованные профессии.

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