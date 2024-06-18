В России выросло количество вредящих работе служебных романов

Специалисты по развитию карьеры, кадровики и другие эксперты в беседе с gazetametro.ru рассказали, какие серьезные минусы есть у любовного увлечения на работе. Оказалось, что мнения работодателей и сотрудников на этот вопрос серьезно расходятся.

Отношения на работе, если они развились внутри нее, выглядят привлекательно и красиво только в фильмах. На деле такая ситуация — страшный сон работодателя. Как объяснил карьерный консультант Гарри Мурадян, в некоторых компаниях России не зря существует запрет на тесные отношения между сотрудниками. Причина в рисках: личные интересы пары, блат, коррупция, конфликты, отвлечение от работы, а также — вероятное замужество и уход в декрет. В этом случае работодатель потеряет сотрудника, а если у пары ничего не выйдет, то это снизит эффективность и испортит отношения в коллективе.

«Руководитель завела интрижку с подчиненным. Они ходили на обеды, которые все затягивались. В итоге они объявили о своих отношениях. Но коллега "споткнулся", упав в постель другой женщины. И начался треш на совещаниях. Показатели ухудшились. Началась токсичная атмосфера. У всех упали бонусы.», — вспомнил случай из международной компании Гарри Мурадян.

Основатель кадрового агентства Лина Султанова отметила, что если в компании одновременно изначально работают или руководят муж и жена, то такие отношения не запретят. Также известно, что в ТК РФ нет пункта, который гласит об увольнении за романы на работе. Тем не менее, если ситуация не понравится работодателю, то он может найти другие поводы для официального вывода человека из компании.

Отметим, что SuperJob проводил опрос по части служебных романов в РФ. Они оказались достаточно популярны: 41% в 2024 году считает, что отношения на работе не влияют на продуктивность и дисциплину. Однако больше половины (51%) работодателей придерживаются обратного мнения.

Ранее психолог объяснила, в чем кроется опасность служебных романов.