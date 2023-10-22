Специалист Евсеева объяснила, как ребенок проходит аттестацию на домашнем обучении

Наталья Евсеева является руководителем отдела программ развития подростков MAXIMUM Education. Она побеседовала с RT и рассказала о нюансах процедур аттестации и перехода на домашнее обучение.

Переход на домашнее обучение может быть осуществлен в любое время, и это решение полностью зависит от родителей. Теперь они могут выбрать, что будет наилучшим для их ребенка: традиционное школьное обучение или же на дому.

Однако, при выборе семейного обучения, родители полностью берут ответственность за образовательный процесс. Они должны обеспечить для своего ребенка достаточное количество учебного материала, а также обязаны контролировать его прогресс и подготовку к промежуточным и итоговым аттестациям.

Они проводятся в образовательных организациях, у которых есть соответствующая лицензия. Ее выбирают родители, и она может быть выбрана на весь период обучения, на определенный период или же для проведения одной аттестации. Оценки за промежуточные аттестации являются допуском до государственной аттестации. Они будут записаны в аттестате о среднем образовании.

Таким образом, ребенок, находящийся на домашнем обучении, будет проходить промежуточные (контрольные работы) и итоговые аттестации (ОГЭ/ЕГЭ) экстерном. Они остаются важной частью образовательного процесса и должны быть сданы ребенком.

Кроме того, важно отметить, что отсутствие заявления о переходе на домашнее обучение может стать основанием для привлечения родителей к административной ответственности. Поэтому важно вовремя сообщать о своем решении. В случае медицинских показаний, семья может претендовать на то, что учитель будет приходить домой или в больницу.