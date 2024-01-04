Специалист Машковский рассказал, как отказ от сигарет поможет накопить на отпуск

Курильщики ежегодно тратят от 50 до 100 тысяч рублей на сигареты, хотя эти же деньги помогли бы осуществить мечту, поправить здоровье и отправиться на отдых.

Эксперт Евгений Машковский отметил, что повышение цен на сигареты — мера эффективная. Это не значит, что россияне перейдут на более дешевые марки и контрафакт, ведь любые сигареты в данном случае несут серьезный вред для здоровья. Уже с 2024 года цены на эту вредную продукцию вырастут на 8,5%. Именно финансовый фактор может стать решающим при отказе от сигарет, сообщает RuNews24.ru.

«Человек подсчитывает свои финансы и понимает, как много денег он ежегодно тратит на сигареты – в целом от 50 до 100 тысяч рублей в год. За эти деньги он мог бы съездить в отпуск, пройти обучение или поправить здоровье. Для многих людей понимание того, что эти деньги можно потратить не во вред собственному здоровью, а с пользой, будет стимулом бросить курить», — пояснил Евгений Машковский.

Сигаретный дым оставляет в легких канцерогенные вещества, смолы, которые оседая, накапливаются на тканях органа. Это приводит к хроническим нарушениям дыхания, раку, заболеваниям периферических сосудов, гипертонии и многому другому.