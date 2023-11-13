Специалист Немальцева рассказала, о чем свидетельствует затяжной насморк

Из-за дефицита полезных веществ иммунитет ослабевает. В этом случае человеческий организм может принять на себя «удар» инфекционных заболеваний. Врач-педиатр ИНВИТРО-ЮГ заявила, что слизистая носа выступает барьером для патогенов. Но когда он нарушен, то возрастает риск развития осложнений. Одним из них и является затяжная форма ринита.

По словам Татьяны Немальцевой, обычно насморк может пройти самостоятельно через некоторое время. Но если спустя две недели симптомы ринита остаются, то это свидетельствует о затяжной форме. Она сопровождается корочками в носу, сухостью и жжением, заложенностью и т.п. Конечно, на фоне этого может возникнуть и общее недомогание.

Вообще виды ринита бывают совершенно разными, о чем эксперт подробнее рассказала в беседе с RuNews24. Также Немальцева подчеркнула, что затяжная форма ринита довольно опасна. Поэтому не стоит пускать все на самотек. Он, в отличие от обычного насморка, самостоятельно не пройдет.

Напомним, ранее врач Беляева рассказала, как правильно лечить насморк