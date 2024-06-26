Врач Чухачева опровергла миф об эффективности разгрузочных дней для похудения

Никакого быстрого похудения и детокс-эффекта не приходит после разгрузочных дней, это заблуждение, которое может навредить здоровью. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказала врач-эндокринолог и диетолог сети клиник доказательной медицины Ольга Чухачева.

Интервальное голодание и разгрузочные дни в целом проигрывают гипокалорийному сбалансированному питанию, то есть, правильному рациону в сочетании с активностью. По словам врача Чухачевой, разгрузки не помогают очиститься, тем более не способны вывести шлаки и токсины. С этой задачей справляются ключевые органы, которые просто нужно поддерживать как раз здоровым питанием и витаминами.

Еще один распространенный миф: ограничения в питании позволяют похудеть. Не всегда это верно, так как резкий переход на диету грозит таким же быстрым срывом. Человек в любом случае начнет набирать лишний вес, сначала потеряв достаточное количество воды. После разгрузок и ограничений человеку свойственно наедаться и переедать.

«Кроме того, голодание или слишком выраженный дефицит калорий часто сопровождаются слабостью, головокружением, бессонницей, тошнотой, головной болью, запорами. При длительном снижении калорийности рациона ниже 1200 ккал возможно развитие дефицитов витаминов, макро- и микроэлементов (например, железа, витамина B9, B12, кальция), а у девушек — нарушение менструального цикла», — добавила Чухачева.

Гораздо лучше составить диету вместе со специалистом, перейти на другой рацион и активность постепенно, не изнуряя себя тяжелыми тренировками и сложным питанием.

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