Специалист перечислила главных убийц крепкой любви

Психолог Татьяна Василькова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, какие вещи наиболее часто разрушают отношения и убивают в них чувства. Всего она составила перечень из семи пунктов.

Первое вредящее чувствам поведение: наделение другого обязательствами без его собственного согласия. Это создает атмосферу давления и постоянных неоправданных ожиданий. Убивать будут слова «ты должна» и «ты должен», а также постоянные претензии и ожидание изменений.

Также в списке нездоровых для отношений привычек — попытки перевоспитывать и контролировать. Как объяснила Василькова, именно эти вещи чаще толкают на измену в сторону партнеров, которые принимают личность как есть и не ограничивают свободу.

Больше вероятности сломать отношения и убить любовь у тех пар, где допускают унижения, перебивания и ругань без особого повода. Как правило, один наезжает, второй испытывает постоянную вину, хотя не должен.

Специалист также включила в список отрицательный баланс: это про то, когда одна из половинок дает больше, чем получает. Речь необязательно про материальные вещи. Это также про внимание и заботу, которую в паре должны получать все в равных объемах.

Деловое партнерство, совмещение общей работы с бытовыми обязанностями и чувствами, рано или поздно даст трещину.

И последний убийца чувств: ревность. Как объяснила эксперт, часто эта реакция возникает из-за низкой самооценки или травмы детства, но никак от действий партнера.

Ранее сообщалось, что психолог назвала причину, с которой связана привычка грызть ногти.