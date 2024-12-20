Психолог Дугенцова назвала причину, с которой связана привычка грызть ногти

Привычка грызть ногти кажется безобидной, однако за ней может скрываться сложная психологическая динамика. По словам психолога Дарьи Дугенцовой, данный вопрос требует глубокого анализа и нередко прорабатывается в рамках терапии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она подчеркнула, что если человек наносит себе любой вид аутоагрессии, будь то грызение ногтей, наматывание волос на палец, кусание губ или царапанье – это является сигналом тревожности. Данные действия направлены против самого себя, и их причины в большинстве своем связаны с внутренними запретами и наказанием.

По мнению эксперта, важно учитывать контекст «грызунов», то есть причинами могут быть как личные внутренние конфликты, так и особенности воспитания.

Она уточнила, что в случае, если причина кроется в запретах на выражение эмоций в семье, важно научиться разрешать себе эти чувства и находить способы безопасно их выражать. Психика должна перестать воспринимать агрессию как нечто неприемлемое.

Ранее она пояснила пути борьбы со стрессом с помощью новых увлечений.