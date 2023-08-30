Специалист по геополитике назвал причину переворота в Габоне

По мнению Сейф эд-Дин Кадаша, переворот в африканском государстве организовала группа офицеров, недовольных правлением нынешнего президента Габона и его связью с французской властью. Также эксперт уверен, что к восстанию подтолкнули результаты выборов, на которых президент Али Бонго набрал 64% голосов. Кадаш рассказал, что выборы прошли в непривычной атмосфере: без интернета и во время введения комендантского часа.

Специалист также отметил, что влияние соседних государств и Запада на Габон лишь усложнит ситуацию. Однако Кадаш считает, что Франция все равно попытается удержать африканскую страну под своим влиянием. По его мнению, европейское государство либо потребует восстановить президента Габона в должности, либо пойдет на шантаж.