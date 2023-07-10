Специалист по IT-технологиям Савченко назвал способы спасения ноутбука после залития жидкостью

При залитии ноутбука газированной водой, чаем, кофе имеется ряд несложных шагов, увеличивающих шансы на спасение гаджета. Тем не менее все зависит от объема пролитой жидкости и от быстроты реакции владельца. По словам проректора по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталия Савченко, в данном случае важен алгоритм действий. Об этом сообщает Life.ru .

Он советует в этот же момент отключить ноутбук из сети, после чего перевернуть его вверх дном.

Эксперт отметил, что ноутбук не стоит включать в течение нескольких часов, желательно в течение двух суток.

Также следует на время выключить воздушный поток вентилятора, но нельзя применять фен для сушки ноутбука.

По мнению специалиста, после полного высыхания стоит включить ноутбук. При отсутствии работы или нестабильной работе необходимо обратиться в сервисный центр.