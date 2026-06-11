Специалист по клинингу назвала лучшее время для проветривания квартиры летом

Проветривать квартиру в жаркую погоду лучше всего ранним утром и поздним вечером, когда воздух еще не прогрелся. Об этом россиянам рассказала специалист по клинингу сервиса «Профи.ру» Дарья Шухтуева в беседе с РИА Новости .

По словам эксперта, освежать воздух стоит два раза в день, причем не только в жилых комнатах, но и в ванной и санузле — это поможет снизить риск появления грибка и плесени. Оптимальная продолжительность одного проветривания — от 15 до 30 минут. Помимо утренних и вечерних часов, окна можно открывать после дождя или грозы.

В сильную жару Шухтуева рекомендовала держать окна плотно закрытыми, использовать шторы блэкаут и другие средства для защиты от солнца, чтобы сохранить прохладу в помещении. Также специалист посоветовала установить москитные сетки — они помогут избежать попадания насекомых во время проветривания. Однако при наличии детей или домашних питомцев важно следить за открытыми окнами, несмотря на сетку.