Специалист по стройматериалам Васильев пояснил причины невозможности введения запрета на пластиковые окна в России

Не так давно в Интернете разлетелась информация, что с 1 ноября будет категорически запрещено устанавливать в домах пластиковые окна. По словам эксперта по строительным материалам Федора Васильева, данная информация является фейком. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что не существует никакого нормативного источника, который подтверждает данный закон. И такой слух мог возникнуть с подачи либо юридических компаний, либо компаний по производству окон из других материалов.

По мнению эксперта, запрет на пластиковые окна невозможен в принципе. На сегодняшний день в нашей стране работает не один десяток крупных оконных компаний и тысячи дилеров, реализующих окна и монтажные услуги, уплачивающих большие суммы в госбюджет, обеспечивающих продукцией строительные объекты и т. д.

Ранее он перечислил способы сэкономить на ремонте дома осенью.