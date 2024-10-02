Строительный эксперт Васильев перечислил способы сэкономить на ремонте дома осенью

Осенний период является сезоном выгодных покупок для долгожданного ремонта. С приходом холодов строительные магазины начинают пестрить скидками, а ряд товаров и вовсе продается за бесценок. Строительный эксперт Федор Васильев рассказал о способах сэкономить на инструментах, отделке и мебели. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, все магазины формируют ассортимент исходя из спроса. Так, цены на газонокосилки повышаются в летний период, а осенью они почти никому не нужны, поэтому покупателя завлекают сниженными ценами. Также обычно пик ремонтных работ приходится на лето, а осенью продавцам приходится реализовывать остатки продукции с щедрыми скидками.

Эксперт добавил, что в осенне-зимний сезон бесценок отдают садовую мебель, парники, садово-огородный инвентарь и инструменты. Кроме того, удастся выгодно взять окна и двери. Стоимость перечисленных товаров может быть дешевле на 10-20%. Также осенью магазины распродают остатки летних коллекций обоев и плитки, дешевеют ламинат, паркетная доска и прочие виды напольного покрытия.

По его мнению, также осенью устанавливается оптимальная температура для многих видов работ — на улице не слишком жарко, но и не холодно.

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