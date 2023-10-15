Специалист рассказал, какие выплаты от государства положены работающим родителям

Во-первых, по словам эксперта, – это пособие по беременности и родам, на которое рассчитывает каждая будущая мать при оформлении декретного отпуска. Эти средства могут получить и безработные женщины, если «они были уволены по сокращению штата и в течение года встали на учет в службу занятости», – уточняет специалистка.

Далее Санина рассказала о второй выплате. Она уже положена каждой семье, независимо от наличия работы и уровня дохода. В среднем пособие при рождении ребенка составляет почти 23 тыс. р. Но размер может варьироваться в разных регионах.

Также на выплаты могут рассчитывать семьи с низким доходом и другие категории граждан, о чем подробнее можно прочитать в материале RT.