Специалист рассказал, какие выплаты от государства положены работающим родителям
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Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», рассказала, на какие выплаты могут претендовать работающие родители.
Во-первых, по словам эксперта, – это пособие по беременности и родам, на которое рассчитывает каждая будущая мать при оформлении декретного отпуска. Эти средства могут получить и безработные женщины, если «они были уволены по сокращению штата и в течение года встали на учет в службу занятости», – уточняет специалистка.
Далее Санина рассказала о второй выплате. Она уже положена каждой семье, независимо от наличия работы и уровня дохода. В среднем пособие при рождении ребенка составляет почти 23 тыс. р. Но размер может варьироваться в разных регионах.
Также на выплаты могут рассчитывать семьи с низким доходом и другие категории граждан, о чем подробнее можно прочитать в материале RT.