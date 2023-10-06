Специалист рассказал о мошеннических схемах с использованием ботов

Как пишет RT , по словам Избаенкова, боты – это программы, которые позволяют автоматизировать действия, имитируя деятельность человека в онлайне.

Артем Избаенков, являясь директором по развитию кибербезопасности, заявил, что боты экономят не только время, но и ресурсы. Именно поэтому их количество возросло в последние годы. Но не все из них используются в благородных целях.

Например, в социальных сетях могут создаваться фейковые аккаунты, на которых вместо человека сидит этот самый бот. Он рассылает спам, вирусы и т.д.

Также подобные программы могут использоваться для написания поддельных отзывов. А еще с помощью ботов мошенники пытаются заполучить конфиденциальную информацию, представляясь известными организациями или банками.

Впрочем, способов еще очень много, и, скорее всего, с каждым днем появляются все новые. Но пока что есть универсальные советы для защиты себя от мошенников в интернете. Важно устанавливать надежные пароли, проверять адреса сайтов и с осторожностью относиться к подозрительным ссылкам.