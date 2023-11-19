Специалист рассказал о причинах и способах избегания финансовой ловушки в бизнесе

Ольга Кузнецова является экспертом в области автоматизации бизнеса. Она рассказала о том, как добиться финансовой стабильности предпринимателям. Советами специалиста также поделился портал «Дни.ру» .

Так, например, существует несколько причин, по которым прибыль может не превращаться в деньги. Одна из них – неправильный учет финансов. Но косвенные расходы также необходимо учитывать при расчете прибыли: налоги, реклама и т.д. – все это тоже требует денег.

Поэтому бизнесмену важно регулярно анализировать финансовые показатели. Разные приложения для учета помогут понять, какие расходы более необходимы. К слову, ранее мы уже писали о них.

Ну а что касается развития бизнеса, то в него стоит инвестировать, когда денег для таких целей достаточно. В этом случае проблем с финансами больше не возникнет, зато появится стабильность.