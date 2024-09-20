Специалист Силаев: мощные взрывы гаджетов в Ливане могут стать мировой угрозой

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев прокомментировал RT ситуацию со взрывами устройств в Ливане, а также отметил, что инциденты могут повториться с новой силой уже на мировом уровне.

Террористы научились использовать уязвимости в устройствах для атак, а это может раздуться до уровня угрозы для всех стран мира. На фоне истории в Ливане государствам и производителям стоит больше внимания уделять безопасности на всех уровнях. Также важно, чтобы международное сообщество отреагировало на происходящее должным образом.

Юрий Силаев отметил, что повысить уровень безопасности можно, если:

провести кодовые ревизии;

использовать инструменты для статического и динамического анализа кода для автоматического выявления потенциальных уязвимостей;.

регулярное проведение тестов на проникновение;

верификация сторонних библиотек и компонентов;

аудиты безопасности;

использовать проверенные компоненты;

поощрение пользователей, которые сами находят угрозы при использовании техники;

внимательный мониторинг всей цепочки поставок;

повысить уровень грамотности и обучения сотрудников.

Эксперт дал советы и самим пользователям. В первую очередь он посоветовал выбирать устройства от известных и надежных брендов, не забывать обновлять прошивку и использовать антивирусное ПО. При этом использовать все нужно только от официальных магазинов, с гарантией и поддержкой.

Член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с каналов отметил, что ливанские взрывы техники уже напоминают чью-то кошмарную задумку для фильма про апокалипсис.

Напомним, что от взрывов пейджеров и телефонов в Ливане пострадали свыше 2,8 тысячи человек. Более 37 из них погибли. В то же время известен и случай взрыва телефона в Москве, однако его эксперты не связывают с событиями в стране Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что эксперт Силаев высказался о связи взрыва в Москве с ситуацией в Ливане.