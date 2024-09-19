Эксперт Силаев высказался о связи взрыва в Москве с ситуацией в Ливане

Юрист Юрий Силаев рассказал в беседе с RT , что телефон Honor, взорвавшийся в руках москвича, не мог быть из партии техники, которая взрывается в Ливане.

Связывать взрыв телефона в Москве с ситуацией в Ливане, по мнению эксперта, странно. Маловероятно, что гаджет был из одной партии с техникой, которую доставили на Ближний Восток. Причиной взрыва устройства у столичного жителя мог стать перегрев аккумулятора. Такое случается, если постоянно питать телефон с помощью китайских подделок или устройств с быстрой функцией зарядки.

«В частности, взорвавшийся телефон поддерживал зарядку с мощностью 66 Вт, что гораздо больше обычной «медленной» зарядки с мощностью 10 Вт. Но подобные зарядки существенно уменьшают время жизни аккумулятора и существенно повышают вероятность его перегрева, а впоследствии и возможность взорваться», — предупредил собеседник RT.

Также аккумулятор мог быть изначально поврежден, а в этом случае использовать телефон нельзя. Указать на проблему могут вздутие или деформация корпуса. Стоит насторожиться, если телефон постоянно греется даже без зарядки.

Напомним, в Ливане произошла кибератака, запустившая массовые взрывы телефонов и пейджеров в Ливане. Пострадавшими стали более 2,8 тыс. человек. Ранения получили члены шиитской организации «Хезболла» и мирные жители. В произошедшем обвинили Израиль.

Ранее сообщалось, что более 35 человек погибли при взрывах устройств в Ливане.