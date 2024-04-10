Специалист Тихонова оценила инициативу о подготовке профессиональных нянь в РФ

Учитель и профориентолог Наталья Тихонова в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» рассказала, почему предложение о подготовке профессиональных нянь кажется от части странной. По словам специалиста, не понятно, кого именно собираются готовить в учебных заведениях.

На повестке дня не стоит подготовка профессиональных нянь. Даже сейчас для работы в детских садах достаточно среднего образования. Другие представители профессии иногда не имеют даже этого, но работают неофициальными частными нянями. Большая часть таких кадров в теневом рынке, и, вероятно, инициатива о подготовке квалифицированных нянь сможет сделать рынок прозрачнее.

Педагог Наталья Тихонова считает, что инициатива не актуальна для детских садов. В то же время непонятно, кого начнут готовить на уроках по «Семьеведению». Если обучение пройдут школьники и студенты, то у них останутся низкие шансы на подработку или полноценное трудоустройство.

«Нянями в семью чаще всего берут взрослых женщин, которые уже имели большой опыт присмотра за детьми. Сложно представить подработку студентов на такой позиции — какая мама доверит маленького ребенка большому ребенку?», — указала на один минус собеседница издания.

Пока инициативу рассматривают. Необходимо обсуждать проект о введении подготовки нянь в России с профильными ведомствами, ассоциациями и сообществами.

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