Специалист заявил, что смартфон будет эффективно работать с уровнем заряда от 40 до 90%

Существуют несколько методов, которые могут помочь продлить срок службы аккумуляторов. Например, не рекомендуется использовать их во время зарядки, так как это может повлиять на долговечность. Также не стоит разряжать аккумулятор до нуля.

К слову, что касается зарядки, то эксперты рекомендуют не превышать уровня в 90% для продления срока службы. Эти меры помогут сохранить емкость аккумулятора. Рекомендации призваны помочь пользователям устройств сохранить энергию и долговечность аккумуляторов. Кстати, о них рассказал Денис Кувиков в беседе с RT. Он является директором регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ).

Напомним, ранее мы уже писали о том, что цены на смартфоны к Новому году в России подскочат минимум на 20%.