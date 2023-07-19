Специалист заявил о том, что финансовые мошенники прибегли к старым схемам обмана

Как сообщает RT , довольно распространенным явлением в этой сфере является создание поддельных фотографий банковских карт через чат-боты.

По словам директора РИЦ НТИ SafeNet (Сэйфнэт) Вадима Куракина, данный метод обмана напоминает известную практику мошенничества в 2000-х годах. Тогда злоумышленники выдавали себя за родственников жертв и убеждали их отправить деньги.

Важно помнить, что сгенерированные фотографии банковских карт являются всего лишь одним из инструментов, используемых для завоевания доверия. Основная цель – заполучить деньги от лица вашего знакомого.

Метод защиты от таких схем очень прост: необходимо быть бдительными и ни в коем случае не верить ни одному слову звонившего или написавшего незнакомца.