Специалисты администрации Подольска ответили на вопросы жителей в ходе личного приема
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
Специалисты администрации Подольска выслушали проблемы жителей микрорайона Львовский в ходе личного приема.
Ни одно из поступивших обращений не останется без внимания, ответы будут направлены гражданам в установленные законом сроки, подчеркнули в пресс-службе администрации городского округа.
Так, в ходе личного приема местные жители просили установить камеру на детской площадке, открыть еще один аптечный пункт и сделать перерасчет по общедомовому расходу. Ряд вопросов касался социальных мер поддержки.
Следующие встречи с представителями администрации муниципалитета пройдут 13, 14, 18, 20 и 21 декабря. Узнать более подробное расписание и адреса приемов можно по ссылке.