Специалисты администрации Подольска ответили на вопросы жителей в ходе личного приема

Ни одно из поступивших обращений не останется без внимания, ответы будут направлены гражданам в установленные законом сроки, подчеркнули в пресс-службе администрации городского округа.

Так, в ходе личного приема местные жители просили установить камеру на детской площадке, открыть еще один аптечный пункт и сделать перерасчет по общедомовому расходу. Ряд вопросов касался социальных мер поддержки.

Следующие встречи с представителями администрации муниципалитета пройдут 13, 14, 18, 20 и 21 декабря. Узнать более подробное расписание и адреса приемов можно по ссылке.