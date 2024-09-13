Специалисты АО «Машиностроительный завод» навестили студентов техникума Павловского Посада

Мероприятие прошло в рамках ФП «Профессионалитет» и социального партнерства. Заместитель начальника цеха ЦЛИТ Горбачев В.В. и ведущие специалисты Сальников М.М. и Коршунов И.Б. выступили с докладом перед студентами специальностей «Машиностроение» и «Топливно-энергетическая сфера». Спикеры рассказали будущим коллегам о деятельности предприятия АО «МСЗ», «Элемаш», о налаженной работе между заводскими цехами и службами, об условиях труда и графике работы, об уровне заработной платы. Ребят также проинформировали о возможности проходить производственную практику на предприятии.

Заместитель начальника цеха ЦЛИТ также представил вниманию студентов мультимедийную презентацию об истории создания и развития АО «МСЗ», о значимых современных достижениях. На предприятии рады приветствовать молодых сотрудников, которые готовы работать на благо развития отрасли и страны, делиться своими идеями и реализовывать предложения коллег, ориентированные на улучшение работы предприятия.