Специалисты «Энергомаша» из Химок выступили на Всероссийской научно-технической конференции

Представители научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко городского округа Химки представили свои доклады в рамках Всероссийской научно-технической конференции «Ракетно-космические двигательные установки». Мероприятие было приурочено к 75-летию со дня основания кафедры «Ракетные двигатели» МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Участники из Подмосковья представили доклады в секциях «Жидкостные ракетные двигатели», «Жидкостные ракетные двигатели малой тяги» и «Ракетные двигатели на твердом топливе».

«Сегодня перед нами стоят задачи повышения эффективности средств выведения. И отечественный, и зарубежный опыт показывают, что без совершенствования двигателей это сделать невозможно. Поэтому, чтобы обозначить свои подходы, в докладе мы представили некоторые направления в развитии схемы и конструкции жидкостных ракетных двигателей», — рассказал заместитель главного конструктора по науке и новым технологиям Андрей Иванов.

Начальник отдела расчетного анализа и математического моделирования Иван Бурцев выступил с докладом о влиянии нелинейностей характеристик регулятора расхода на устойчивость жидкостных ракетных двигателей. Специалист отметил разнообразие докладов представителей организаций ракетно-космической отрасли и интерес студентов к исследованиям, проводимым кафедрой.

Отметим, что ранее специалисты «Энергомаша» приняли участие в круглом столе о состоянии и перспективах развития аддитивных технологий в России с учетом курса на технологическую независимость. Мероприятие прошло в рамках деловой программы «Технофорум-2023» в центральном выставочном комплексе.